Es ist eine herbe Niederlage für die schwarz-rote Koalition: Die Länder haben am Freitagmorgen im Bundesrat die Entlastungsprämie von bis zu 1000 Euro von Unternehmen an ihre Beschäftigten abgelehnt. Damit ist der vom Bundestag bereits beschlossene Gesetzentwurf gestoppt, die Prämie kommt vorerst nicht. Die Bundesregierung kann nun den Vermittlungsausschuss anrufen, um doch noch einen Kompromiss zu finden.