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BundesratLänder stoppen Entlastungsprämie

Lesezeit: 3 Min.

Plenarsitzung im Bundesrat. Nach der aktuellen Entscheidung kann die Bundesregierung noch den Vermittlungsausschuss anrufen.
Plenarsitzung im Bundesrat. Nach der aktuellen Entscheidung kann die Bundesregierung noch den Vermittlungsausschuss anrufen. imago/Political-Moments

Die 1000-Euro-Prämie, die Unternehmen an ihre Beschäftigten hätten zahlen können, scheitert im Bundesrat. Es ist der nächste Rückschlag für die Bundesregierung – insbesondere für Bundeskanzler Friedrich Merz.

Von Vivien Timmler, Berlin

Es ist eine herbe Niederlage für die schwarz-rote Koalition: Die Länder haben am Freitagmorgen im Bundesrat die Entlastungsprämie von bis zu 1000 Euro von Unternehmen an ihre Beschäftigten abgelehnt. Damit ist der vom Bundestag bereits beschlossene Gesetzentwurf gestoppt, die Prämie kommt vorerst nicht. Die Bundesregierung kann nun den Vermittlungsausschuss anrufen, um doch noch einen Kompromiss zu finden.

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