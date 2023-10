Was gibt's hier zu feiern?

Die alte Republik will Recep Tayyip Erdoğan (Archivbild) abschütteln, wenn überhaupt redet er über die letzten 20 Jahre, die seiner Herrschaft. Jetzt erst fange "das Jahrhundert der Türkei" an.

Die türkische Republik wird 100 Jahre alt, und Präsident Erdoğan hat viel Mitgefühl für die Palästinenser in Gaza. So viel Wärme hätte ein Volk im eigenen Land auch gern: die Kurden. Eindrücke aus einem Istanbuler Viertel, in dem den Leuten nicht nach Party zumute ist.