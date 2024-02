Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat den 100. Gründungstag des "Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold" gewürdigt. An dem Festakt in Magdeburg nahmen am Donnerstag Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sowie die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken teil. "Der Blick zurück zeigt uns Vorbilder, die uns im heutigen Kampf bestärken", sagte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) in seiner Festansprache. "Es ist wieder an der Zeit, dass wir uns zur Republik, zur Demokratie, zu Toleranz und Völkerverständigung bekennen", mahnte der Parlamentspräsident.