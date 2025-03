100. Folge „Tierärztin Dr. Mertens“:Die Ärztin, der Hängebauchschweine vertrauen

Elisabeth Lanz geht als „Tierärztin Dr. Mertens“ in die neunte Staffel. Über ihren Weg vom SOS-Kinderdorf ins Fernsehen, die lebenswerteste Stadt der Welt und das wirklich Wichtige im Leben.

Von Gerhard Fischer

Elisabeth Lanz, weißer Pullover, weißer Pelzkragen, weiße Hose, schneit ins Literaturhaus herein. Im Arm hält sie fünf weiße Rosen. Das ist ja mal ein Auftritt. Lanz ist Schauspielerin, viele Zuschauer kennen sie aus der ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“. Am 18. März beginnt die neunte Staffel, am 1. April wird die 100. Folge ausgestrahlt.