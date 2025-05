Rund 10 000 Menschen sind bei der traditionellen „Revolutionären 1. Mai-Demonstration“ in Berlin durch die Stadtteile Neukölln und Kreuzberg gezogen. Laut Polizei gab es keine größeren Zwischenfälle. Vereinzelt hätten Demonstranten Feuerwerkskörper auf Polizei-Einsatzkräfte geworfen, einige Teilnehmer seien festgenommen worden. Bei der Demonstration waren propalästinensische Sprechchöre zu hören, bengalisches Feuer und Rauchtöpfe zu sehen. Auf Transparenten stand unter anderem: „Kampf dem Faschismus“, „Repression zerschlagen“, „Gegen Rassismus und Verdrängung“, „Krieg dem Krieg“. Einige Teilnehmer waren vermummt, darunter viele Demonstranten im sogenannten schwarzen Block am Ende des Zuges.

Zu der Demo, bei der es in früheren Jahren häufiger zu Ausschreitungen kam, hatten linke und linksextremistische Gruppen aufgerufen. Hauptorganisatoren waren propalästinensische und israelfeindliche Initiativen. Vor Beginn des Aufzugs verlas eine vermummte Person ein Grußwort der inhaftierten Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette, die im Vorjahr nach jahrelangem Leben im Untergrund in Kreuzberg festgenommen worden war. In ihrer Botschaft wetterte sie gegen den Kapitalismus, dem „viel Abgründiges“ innewohne. Als Beispiel für ihre These nannte sie Menschenrechtsverletzungen und „Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung“ durch Israel. Klette beklagte auch Militarisierung und Kriegsertüchtigung in Deutschland. Ihr Anwalt hatte vor dem 1. Mai bestätigt, dass ein Grußwort von ihr verlesen wird.

Insgesamt gingen in Berlin am 1. Mai Zehntausende Menschen bei mehreren Dutzend Demonstrationen auf die Straße. An einer Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbunds zum Roten Rathaus beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter 11 000 Menschen, die Polizei sprach von rund 6 500 Teilnehmern. Sie forderten höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, den Erhalt von Arbeitsplätzen und mehr soziale Sicherheit. Unter dem Motto „Milei, Musk und Merz zum Mars“ demonstrierten im Stadtteil Grunewald zahlreiche Menschen für mehr soziale Gerechtigkeit und eine Umverteilung von oben nach unten. Die Polizei sprach von 1800 Teilnehmern, die Veranstalter von mehreren Tausend. Nach Angaben beider Seiten verlief die bunte Aktion zum Mai-Feiertag störungsfrei.