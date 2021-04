Interview von Jan Heidtmann, Berlin

SZ: Der 1. Mai ist in Berlin traditionell Großkampftag für die Berliner Polizei. Wie haben Sie sich vorbereitet?

Alexander Karius: Die Pandemie macht sich auch da bemerkbar. Jedenfalls sind die gewohnten Spielregeln des 1. Mai auf den Kopf gestellt: Keine Großdemonstration der Gewerkschaften, kein klassischer linker Protestaufzug um 18 Uhr, dafür eher viele kleine Gruppen. Und mit den Querdenkern ist ein völlig neuer Spieler aufgetaucht. Der 1. Mai ist weniger kalkulierbar geworden, deshalb ist es auch schwieriger, sich darauf vorzubereiten.

Demonstrationen aller Art müssten Sie doch gewohnt sein: In keiner anderen deutschen Stadt wird so viel protestiert wie in Berlin.

Wenn sich irgendwo auf der Welt etwas tut, dann bekommen wir das hier zu spüren, das ist richtig. Das kann der Kurdenkonflikt sein, Mieterinitiativen, Abtreibungsgegner oder auch irgendwelche Orchideenthemen. Bis vor fünf Jahren wurden noch rund 2500 Proteste im Jahr angemeldet, dann sprang die Zahl auf 5000. Im vergangenen Jahr waren es über 7000.

Kennen Sie die Gründe dafür?

2020 lag das klar an Corona. Großveranstaltungen waren kaum zugelassen worden, deshalb gab es viele kleinere Proteste. Was die Jahre davor angeht, kann ich nur spekulieren. Zum einen sind zum Beispiel mit Bärgida, dem Berliner Ableger von Pegida, neue Proteste dazugekommen. Auch mit "Fridays for Future". Und natürlich verändern die Demonstranten immer wieder ihre Taktik, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. So gibt es zum Beispiel bei einem Rechten-Aufzug jetzt oft nicht mehr die eine große Gegendemo, sondern viele kleine. Durch ständige Blockadeaktionen sollen wir dann dazu gebracht werden, uns zu verzetteln.

Was machen Sie dagegen?

Wir versuchen uns natürlich darauf einzustellen und analysieren genau, wie sich die Demonstranten verhalten. Aber die Demonstranten analysieren auch genau, wie wir uns verhalten. Das ist ein ständiger Lernprozess. Um ehrlich zu sein, macht das meinen Beruf auch so spannend.

In den 1980er-Jahren gab es zum 1. Mai regelmäßig heftige Straßenschlachten zwischen Hausbesetzern und der Polizei. Was hat sich seitdem geändert?

Eigentlich fast alles. Das fängt schon bei der Hausbesetzerszene an, die nicht mehr so groß ist. Damit ist auch der militante Teil kleiner geworden. Es hat mit der Ausstattung der Polizisten zu tun, die haben damals gerade mal Helme als Schutzausstattung getragen. Wenn dann einer der Kollegen von einem Stein getroffen wurde, hatte das schwere Verletzungen zur Folge. Das hat aber vielleicht auch dazu geführt, dass die Polizei dann robuster gegenüber den Demonstranten aufgetreten ist.

Die Berliner Hundertschaften waren damals berüchtigt für ihre Härte.

Wie gesagt, die Auseinandersetzungen waren auch heftig. Aber tatsächlich existierten damals kaum Einsatzkonzepte, um dem Protest strukturiert zu begegnen. Das ist heute komplett anders, es gibt Pläne für die unterschiedlichsten Lagen. Vor allem aber setzten wir viel stärker auf Deeskalation. Wir gehen also nicht sofort in eine Versammlung rein, wenn wir Verstöße wahrnehmen. Wir versuchen erst einmal, das mit dem Versammlungsleiter zu klären. Wir wollen mit den Demonstranten ins Gespräch kommen, dafür haben wir zum Beispiel besonders geschultes Personal für die Lautsprecherdurchsagen.

Ganz so kuschelig geht es aber nicht immer zu. Bei dem Polizeieinsatz in Hamburg zum G-20-Gipfel 2017 wirkte es teils fast, als sei die Innenstadt im Bürgerkriegszustand.

Ich will die Einsätze der Kollegen in anderen Ländern nicht kommentieren. Für Berlin kann ich nur sagen, dass ich mich nicht einmal mehr erinnern kann, wann zum letzten Mal Wasserwerfer gegen linke Demonstranten eingesetzt wurden. Die sind über Jahre quasi in der Garage verrostet. Zugleich ist natürlich klar, dass es einen Punkt gibt, an dem die Polizei nicht nur redet. Wir sind ganz bewusst dazu übergegangen, jemanden, der eine Flasche wirft oder Landfriedensbruch begeht, direkt zu ahnden. Oft ist auch gleich der Staatsanwalt mit dabei. Das gab es früher nicht. Die Aussicht, strafrechtlich belangt zu werden, nimmt vielen die Motivation, so etwas zu tun. Auch das trägt wesentlich zur Deeskalation bei.

Bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen hat man bis heute den Eindruck, dass sie der Polizei immer mal wieder entgleiten.

Richtig ist, dass die auch für uns neu waren. Was die Beteiligten angeht und weil sich der Protest erst entwickelt hat. In Berlin begann das vor gut einem Jahr relativ überschaubar am Rosa-Luxemburg-Platz. Da war der NPD-Funktionär zusammen mit dem Linken auf der Straße. Aber das hatten wir relativ schnell im Griff, durch die Versammlungsbeschränkungen waren das erst mal nicht so viele Demonstranten.

Im August gab es zwei Großdemonstrationen der sogenannten Querdenker, die letzte endete damit, dass Protestierende die Stufen des Reichstags erklommen haben.

Bei der ersten großen Versammlung im August hatte ich für diese die Verantwortung, und da war es tatsächlich so, dass wir nicht mit so vielen Menschen gerechnet hatten. Wir dachten, deren Hochburgen sind Stuttgart oder München, deshalb waren anfangs auch zu wenige Kollegen im Einsatz. Wir haben dann zusammen mit dem Veranstalter Herrn Ballweg versucht, die Demonstranten auseinanderzuziehen. Aber bei 20 000 Menschen geht das nur, wenn die Leute mitmachen. Und das hat einfach nicht funktioniert. Bei solchen Massen können sie dann auch keine Abstands- und Hygieneregeln durchsetzen - vor allem, wenn die Menschen selbst das skeptisch sehen.

Waren Sie zu blauäugig?

Na ja, wir haben das gemacht, was wir seit Jahren tun: Mit dem Veranstalter sprechen, auf die Demonstranten einwirken, eben versuchen zu deeskalieren. Und es ist für die Kollegen verständlicherweise auch etwas anderes, wenn ihnen ein Vermummter gegenübersteht, der Steine nach ihnen wirft. Oder die 70-Jährige im Sommerkleidchen.

Unter den Demonstranten waren auch klar erkennbar Rechtsradikale und Hooligans.

Das lief anfangs aber parallel, die verschiedenen Gruppen haben sich erst im Lauf der Proteste vermischt. Bei der Veranstaltung Ende August war das schon etwas zu spüren; es hat bei den folgenden Aufmärschen immer mehr zugenommen. Bei einer Veranstaltung auf dem Alexanderplatz wurden unsere Anweisungen missachtet und die Absperrungen überlaufen. Das war der Punkt, an dem wir dann umgeschaltet haben. Wir reagieren jetzt viel früher als in der Anfangsphase und greifen Leute auf, um Personalien aufzunehmen oder Ordnungswidrigkeiten zu ahnden. Zum Beispiel, wenn sie keine Masken tragen. Das geht meist ohne großen Aufwand, aber manche lassen sich dann theatralisch fallen oder schreien, um Bilder von Polizeigewalt zu konstruieren.

Über die sozialen Medien werden ja fast alle dieser Polizeieinsätze minutiös begleitet. Wie verändert das Ihre Arbeit?

Das führt sicherlich auch dazu, dass die Selbstdisziplin der Kollegen weiter zugenommen hat. Sie sind bewusster, in dem, was sie tun. Das ist nicht nur schlecht. Was ich schwierig finde, ist, dass die Bilder oft aus dem Zusammenhang gerissen werden. So erzeugt man Emotionen, die die Stimmung weiter anheizen. Das wird gerade bei den Querdenkern sehr bewusst getan.

Von einer Demonstration Mitte April kursieren Aufnahmen, auf denen die Polizei einen Mann an seinem Rollstuhl fixiert und wegträgt.

Er trug keine Maske und er hat Polizisten beleidigt und geschlagen. Natürlich redet man bei einem Rollstuhlfahrer vielleicht etwas länger und ist etwas vorsichtiger. Aber irgendwann kommt der Punkt, da muss man auch in so einem Fall durchgreifen. Auf den sozialen Medien heißt es dann sehr schnell, die Polizei sei erbarmungslos. Das ist Unsinn.

Wie gehen die Kollegen damit um, die direkt auf der Straße sind?

Ein Führer einer Hundertschaft hat mir erzählt, wie aus dem Nichts eine Frau, die seine Mutter sein könnte, plötzlich angefangen hat, ihn anzuschreien und zu beleidigen. Die war völlig außer sich. Das ist eine ganz, ganz schwierige Klientel, mit der wir es da gerade zu tun haben. Auch die Beamten haben ja das Recht, nicht beleidigt und nicht angespuckt zu werden.

Sind die Bereitschaftspolizisten besonders geschult, damit umzugehen? Die meisten sind ja eher jung.

Trotzdem haben viele der Kollegen bereits einige Erfahrung mit solchen Situationen. Die schalten dann auf stoisch um. Und wir bieten jede Menge psychologischer Unterstützung an, wenn das nötig ist. Die Zeiten, dass das als Psychoquatsch gesehen wird, sind ziemlich vorbei.

Innensenator Andreas Geisel hatte im August eine der Querdenker-Demonstrationen untersagt, doch die Gerichte gingen dazwischen. Müssten mehr Versammlungen verboten werden?

Das Versammlungsrecht ist zentral in einer Demokratie. Nicht umsonst verbieten es Diktatoren als erstes. Deshalb gehört es geschützt, und das tun wir auch. Dass manch eine Veranstaltung vielleicht einmal nicht so viel zur Meinungsbildung beiträgt, damit müssen wir leben.