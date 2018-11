9. November 2018, 18:54 Uhr 9. November "Berlin ist nicht Weimar und wird es nicht werden"

Auszüge aus der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag im Bundestag.

"Die Revolution, so ungeplant und improvisiert sie auch war, steht für eine Zäsur in der deutschen Geschichte, für einen Aufbruch in die Moderne. Der 9. November 1918 ist auf der Landkarte der deutschen Erinnerungsorte zwar verzeichnet, aber er hat nie den Platz gefunden, der ihm zusteht. Manchmal scheint mir, als sei jene Zeitenwende auf ewig überschattet vom Scheitern der Republik, als sei der 9. November 1918 diskreditiert und entwürdigt durch den 30. Januar 1933. Ja, das Ende der Weimarer Republik ...