27. Juli 2018, 18:53 Uhr 80. Geburtstag Steinmeier ehrt Töpfer

Als Umweltminister in der Regierung Kohl hat sich der CDU-Politiker zahlreiche Verdienste erworben.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem CDU-Politiker Klaus Töpfer zu dessen 80. Geburtstag am Sonntag gratuliert. "Wenige Politiker Ihrer Generation haben so weitsichtig und dauerhaft wie Sie Verantwortung übernommen und Veränderung gestaltet", heißt es in dem Glückwunschschreiben. Ein Ausgleich zwischen armen und reichen Ländern gehöre für Töpfer ebenso selbstverständlich auf die Agenda wie ein ökologisch verträgliches Wachstum, so Steinmeier weiter. "Sie sind davon überzeugt, dass Umweltpolitik die Friedenspolitik der Zukunft ist. Und für diese Überzeugung setzten und setzen Sie sich bis heute mit Leidenschaft, aber auch mit Pragmatismus ein."

Töpfer wurde am 29. Juli 1938 in Schlesien geboren. Er studierte Volkswirtschaft in Frankfurt am Main und in Münster. Von 1985 bis 1987 war Töpfer Umweltminister in Rheinland-Pfalz, 1987 trat er als Bundesumweltminister in die Regierung Helmut Kohl (CDU) ein. Als Vertreter Deutschlands trug Töpfer wesentlich zum Erfolg der UN-Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1992 bei. Dort wurde erstmalig das Nachhaltigkeitsprinzip weltweit verankert und die Zusammenarbeit im Umweltschutz zwischen den hoch entwickelten Staaten und den Entwicklungsländern festgelegt. Dabei gelang es Töpfer, Umweltschutz mit Armutsbekämpfung zu verknüpfen. 1994 wurde er Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Vier Jahre später ging er nach Kenia, wo er bis 2006 Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) und damit ranghöchster Deutscher bei den UN war. Derzeit treibt er als Vorsitzender des Nationalen Begleitgremiums die Suche nach einem Atommüll-Endlager voran.