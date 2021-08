Von Martin Zips

Sie sind wirklich nicht zu beneiden, die Lehrer und Lehrerinnen der katholischen Saint Mary's Primary School im schottischen Greenock. Nicht nur, dass hier die Grundschulkinder in Schuluniformen zum Unterricht erscheinen müssen, was sie aus pädagogischer Sicht natürlich ungeheuer ähnlich aussehen lässt. Zu Beginn des neuen Schuljahres am vergangenen Mittwoch stürmten gleich 15 Zwillingspaare den Pausenhof. So wird der individuelle Leistungsnachweis natürlich zur Herausforderung.

Seit Jahren schon fällt der Bezirk Inverclyde, hier liegt das Städtchen Greenock, mit einer rätselhaft hohen Zwillingsrate auf (18 Zwillingspärchen auf 1000 Geburten, das sind 20 Prozent mehr als sonst wo in Schottland). Zwischen den Hebriden und Glasgow spricht man bereits von: "Twinverclyde". Und selbst, wenn das aktuelle Schuljahr noch nichts ist gegen das von 2015, wo gleich 19 Zwillingspärchen im Schulbüro der armen Saint Mary's Primary anklopften, so mutet es doch recht ungewöhnlich an, wenn man jetzt etwa in der Daily Mail liest, die Erstklässler hätten "das Glück, bereits zu Schulbeginn einen Freund zu haben - ihren Zwilling". Ja, hat das Leben denn nicht schon so oft gezeigt, wie fürchterlich gnadenlos es sein kann, wenn man sich permanent selbst begegnet?

Nehmen wir zum Beispiel die Kessler-Zwillinge: Bis heute sind sie unter sich geblieben, einfach, weil zwischen sie kein anderer passt. Oder die ebenfalls singenden Jacob Sisters, die sich zeitlebens nur für sich selbst und ihre Pudel interessierten. Der arme, weil sterbliche, Dioskur Kastor wusste nicht einmal, ob sein Vater - wie bei seinem Zwillingsbruder Polydeukes - nun ein Gott ist, oder vielleicht doch nur der König von Sparta. In Sibirien wiederum vermutete man lange bei Zwillingsgeburten einen Wolf als Urheber, das ist ja auch nicht nett. Und in Schottland könnten es die angelsächsischen Zwillingsinvasoren Horsa und Hengest gewesen sein, die während ihres Kampfs gegen die Pikten offenbar auch genetisch Spuren hinterließen. Sind sie etwa verantwortlich für den Zwillings-Boom im Distrikt Inverclyde?

Detailansicht öffnen Dean (mit Brille) und Keeney (vorne links) zeigten dem Schulfotografen, was ihr Leben als Zwilling wirklich bedeutet. (Foto: Jane Barlow/dpa)

Während Eltern und Lehrer jedenfalls zum Schulbeginn in Greenock betonen, wie glücklich sie über die Rückkehr zum Präsenzunterricht seien, zeigten Keeney und Dean vor dem Schulfotografen von St. Mary's, was ihr Leben als Zwilling wirklich bedeutet: Erst schubste Keeney, 5, seinen Bruder Dean (vielleicht war es auch umgekehrt), dann fing Dean (oder war es Keeney?) laut zu weinen an, worauf Keeney (wahrscheinlich war es Dean) seinen Bruder umarmte. Da hat sich offenbar viel angestaut, im Homeoffice.

Aber nun ist es nicht nur an den Eltern, sondern auch an den Pädagogen und Pädagoginnen, zum Beispiel Dean zu fördern - ohne dabei Keeney zu vergessen. Und natürlich wird das erfahrene Lehrpersonal wachsam sein müssen, wer von beiden bei der mündlichen Abfrage zum verkehrssicheren Fahrrad in seiner Schuluniform was auch immer antwortet. Denn, und das ist die gute Nachricht, sobald Zwillinge erkennen, welch ungeheure Vorteile etwa bei Prüfungen so ein Doppelleben mit sich bringt - sie werden sich nie wieder schubsen, sondern nur noch umarmen.