Prozess in Berlin Zwei Männer auf Segeltörn, doch nur einer kehrt lebend zurück 22. August 2025, 16:50 Uhr | Lesezeit: 6 Min.

Auf dem Trimaran „Jolly Rose“ gerieten die beiden Männer in Streit – weil sie bei einer Regatta auf dem letzten Platz landeten. (Foto: Collage: Felix Hunger; Björn Larsson Rosvall / TT)

Sie sind seit 30 Jahren Freunde, dann geraten sie auf See in Streit. Einer der Männer geht über Bord, der andere sagt, er habe vergeblich versucht, ihn zu retten. Doch die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Es war Mord.

Von Uta Eisenhardt, Berlin

