Direkt aus dem dpa-Videokanal

Zwei Demokraten aus Parlament in Tennessee ausgeschlossen. Sechs Menschen sterben bei einem Amoklauf in Nashville, darunter drei Kinder. Abgeordnete in Tennessee fordern daraufhin striktere Waffengesetzte - mit Folgen, die sogar den US-Präsidenten schockieren.