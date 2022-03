Von Titus Arnu

Der Storch gilt als sagenhafter Supervogel: Er bringt angeblich Glück, liefert Babys per Luftpost, symbolisiert Fruchtbarkeit und Frühling. In Thüringen übernimmt er zusätzlich noch die Aufgaben des Osterhasen und bringt die Eier, was ja auch irgendwie realistischer erscheint als beim Hasen, schließlich ist er ein Vogel. Nisten Störche auf einem Hausdach, bedeutet das nur Gutes für die Bewohner, heißt es. Umgekehrt brachte die Nähe zum Menschen den großen Vögeln leider wenig Glück: Weil Feuchtgebiete in Wohn- und Industriegebiete umgewandelt werden, finden Störche immer weniger Frösche, Fische, Insekten und Mäuse. Zudem vergiften sich viele Tiere an Pflanzenschutzmitteln und Schwermetallen oder sie verenden an Stromleitungen.

Doch seit ein paar Jahren erholen sich die Bestände. Jedes Frühjahr zählen Naturschützer mehr Störche, die von ihren Winterquartieren in Afrika und Südeuropa nach Deutschland zurückfliegen. In der Regel kehren die älteren Tiere zu ihren angestammten Brutplätzen zurück. 1988 waren gerade noch 2949 Brutpaare übrig, der Weißstorch war vom Aussterben bedroht. Seit den 1990er-Jahren sind die großen Schreitvögel wieder im Aufschwung, dank Renaturierung von Flüssen, Wiederansiedlungsprogrammen und besseren Überwinterungsbedingungen in Westafrika und Spanien. 2019 wurden bundesweit 7532 Brutpaare gezählt.

Besonders wohl fühlen sich die Störche wegen des milden Klimas am Oberrhein, im Elsass und Rhein-Main-Gebiet. Sie siedeln sich gerne in der Nähe von Biomülldeponien an, wo sie reichlich Nahrung finden. Mancherorts ist schon von Überpopulation die Rede, von vogelwilden Problemstörchen, die ihr Spiegelbild in Autoscheiben attackieren, auch von Wohnungsnot. Storchenpaare finden in manchen Regionen keine geeigneten Türme oder hohen Dächer und nisten stattdessen auf Jägerständen, Strommasten und Müllhaufen. Dieses verliebte Storchenpaar in Ried (Hessen) hat aber, wie es aussieht, alles richtig gemacht. Das muss ja Glück bringen.