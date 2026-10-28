Zwei Stunden und 30 Minuten dauerte noch vor gut zwei Jahren die Fahrt mit dem Schnellzug von Madrid nach Barcelona. Doch dann zeigten sich schleichend erste Anzeichen der Überlastung: Die offizielle Fahrzeit erhöhte sich, wenn auch nur um sieben Minuten. Zugleich wurde die zuvor großzügige Erstattung des Fahrpreises im Fall von Verspätungen eingeschränkt – aus Sicht der Bahnbetreiber verständlich, denn die Verspätungen wurden häufiger.

Spaniens sternförmiges Netz von Hochgeschwindigkeitsstrecken, Züge, die mit 300 Kilometern pro Stunde von Madrid aus an alle größeren Küstenstädte des Landes rasen, nach Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, aber auch A Coruña und Gijón im Norden. Für Reisende ein Traum, Inlandsflüge sind weitgehend sinnlos geworden, wenn man nicht gerade vom äußersten Ende Kataloniens an die Costa de la Luz bei Cádiz reisen muss. Und selbst das geht dank der Hochgeschwindigkeitszüge einigermaßen schnell. Barcelona–Sevilla, die Strecke bewältigen viele Reisende, auch Touristen, mit dem Zug.

Doch dieses moderne Zugnetz droht offenbar zu kollabieren: Zum Entsetzen des gesamten Landes sind an diesem Mittwoch in der Provinz Toledo zwei Züge kollidiert. Und das nur neun Monate nach dem furchtbaren Unglück von Adamuz im Januar. Erneut war es ein Renfe-Zug, der auf einen Iryo traf. Die Zahl der Toten ist noch nicht abschließend bekannt, doch dürften laut Angaben des Zivilschutzes noch mehr Menschen ums Leben gekommen sein als beim Unglück im Januar, als 45 Menschen starben. Von mindestens 64 Todesopfern und etwa 80 Verletzten war am Mittwochmittag die Rede. Das lassen auch erste Handy-Videos befürchten, auf denen vollständig zerquetschte und verkohlte Waggons zwischen einem Meer aus Wrackteilen zu sehen sind.

Eine Luftaufnahme zeigt das Ausmaß des Unglücks zwischen Urda und Los Yébenes. Foto: Guardia Civil via AP

Ersten Informationen zufolge hat vermutlich eine Fehlinformation aus der Leitstelle im Madrider Zentralbahnhof Atocha an den Zug der Staatsbahn Renfe zur Kollision geführt. Die Trasse Madrid–Sevilla wurde nach dem Unglück komplett gesperrt. Flüge zwischen beiden Städten, eine der Hauptachsen im spanischen Fernverkehr, waren ausgebucht. Ein Journalist der Zeitung El País, der sich im Augenblick des Unglücks in der Cafeteria des Renfe-Zugs befand, berichtet, wie Menschen plötzlich durch den Zug geschleudert wurden, aufeinander fielen, und gegen Wände stießen.

Auf dem spanischen Teil der Iberischen Halbinsel, eine Fläche, die fast anderthalbmal so groß wie die Bundesrepublik ist, war das 1992 begonnene Hochgeschwindigkeits-Bahnnetz ein identitätsstiftendes Element geworden. Mehr als 40 Millionen Passagiere jährlich befördern die Züge auf fast 4000 Schienenkilometern. Es ist das längste Hochgeschwindigkeits-Bahnnetz Europas und das zweitlängste der Welt, nach China. Nicht nur waren die beiden Metropolen Madrid und Barcelona dadurch fast auf Pendler-Reichweite zusammengerückt. Auch einst abgelegene Provinzen wie Málaga sind seither in weniger als drei Stunden aus Madrid erreichbar. Weitere Anschlüsse, etwa nach Donostia/San Sebastián und Almería sind im Bau.

Zugunglück bei Córdoba : Das Ende eines spanischen Traums Das erschütternde Zugunglück in der andalusischen Provinz Córdoba hinterlässt Dutzende Todesopfer und Verletzte. Und es ist auch ein herber Rückschlag für die fantastische Ära der Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien. SZ Plus Von Patrick Illinger ...

Die ökologische, effiziente und komfortable Form des Reisens hatte bereits im Januar dieses Jahres ihren ersten schweren Schlag abbekommen. Bei Córdoba kollidierte ein Schnellzug der Staatsbahn Renfe mit einem entgegenkommenden Zug des italienischen Bahnbetreibers Iryo, der mutmaßlich wegen einer gebrochenen Schiene entgleist war. Bei dem Unglück kamen 46 Menschen ums Leben und mehr als 120 wurden verletzt. Seither gab es auf vielen der Schnellstrecken Abschnitte mit verlangsamter Geschwindigkeit. Längere Fahrzeiten waren die Folge, die Reise von Madrid nach Barcelona dauerte zuletzt mehr als drei Stunden.

Verkehrsminister Puente dürfte nun an Vertrauen verlieren

Es ist zu erwarten, dass das neuerliche Unglück beträchtliche Konsequenzen für das gesamte Land haben wird. Viele Reisende werden ihr bereits angeknackstes Vertrauen in die einst so moderne und effiziente Form der Mobilität nun vollends verlieren. Der Zustand von Spaniens Infrastruktur steht zudem generell infrage, das Zugnetz ebenso wie das Stromnetz, das seine Schwächen bei einem landesweiten Blackout im April 2025 zeigte. Und auch politische Konsequenzen dürfte die Katastrophe von Toledo nach sich ziehen.

Verkehrsminister Óscar Puente ist einer der wichtigsten Minister im Kabinett von Premier Pedro Sánchez. Wortgewaltig und spöttisch greift der Politiker der sozialistische Partei PSOE die konservative Opposition bei Reden und mit Posts in sozialen Netzen an. Dem streitlustigen ehemaligen Bürgermeister von Valladolid sagt man sogar Ambitionen auf den höchsten Chefposten des Landes nach. Das Unglück von Toledo, das die nur Monate zurückliegende Katastrophe von Adamuz auf gespenstische Weise wiederholt, dürfte das Vertrauen in diesen Verkehrsminister bei den Parlamentswahlen am 29. November alles andere als stärken.