Beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge sind in Spanien zahlreiche Menschen getötet und verletzt worden. Nach Angaben einer Sprecherin der Regionalregierung von Kastilien-La Mancha kamen mindestens 30 Menschen ums Leben.

Bei dem Unglück nahe Urda in der Provinz Toledo kollidierte ein AVE-Hochgeschwindigkeitszug mit einem auf den Gleisen stehenden Iryo-Zug, wie die Notrufzentrale mitteilte. Zwei Waggons stürzten eine Böschung hinunter. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der AVE-Zug möglicherweise auf den Iryo-Zug auf und verursachte so die Entgleisung zweier Waggons, berichtet El País.

Eine Luftaufnahme zeigt das Ausmaß des Unglücks zwischen Urda und Los Yebenes. Foto: Handout / Guardia Civil / AFP

Esther Padilla, Sprecherin der Regierung von Kastilien-La Mancha, sagte dem Fernsehsender RTVE, dass die Zahl der bestätigten Todesfälle „mit ziemlicher Sicherheit“ steigen werde. In den betroffenen Zügen hätten sich 397 Fahrgäste beziehungsweise 147 Fahrgäste, davon ein Baby, befunden.

Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beide Richtungen unterbrochen. Foto: Susana Vera/REUTERS

Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beide Richtungen unterbrochen, wie der spanische Bahnnetzbetreiber Adif mitteilte. Emiliano García-Page, Ministerpräsident der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha schreibt auf dem Nachrichtendienst X, dass er sich auf dem Weg zum Unfallort befinde. Sowohl er als auch seine Regierung hätten ihre Termine für diesen Tag abgesagt.

Rettungskräfte sind am Unfallort im Einsatz. Foto: Juanma Jiménez/EUROPA PRESS/dpa

Ministerpräsident Pedro Sánchez äußerte sich auf X zu dem Unglück. Er sei bestürzt, schrieb er. Die Rettungskräfte seien vor Ort im Einsatz. Er sprach allen Opfern und ihren Familien seine Anteilnahme und Unterstützung aus.

Der Unfall weckt Erinnerungen an das schwere Zugunglück vom Januar dieses Jahres bei Adamuz in Andalusien. Damals entgleiste ein Iryo-Hochgeschwindigkeitszug und stieß mit einem entgegenkommenden Zug von Renfe zusammen. Bei dem Unglück kamen 46 Menschen ums Leben, mehr als 150 wurden verletzt.