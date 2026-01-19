Im ersten Sonnenlicht am Morgen nach dem Unglück war das volle Ausmaß der Zugkatastrophe in der Provinz Córdoba zu erahnen. Journalisten durften sich der Unglücksstelle noch nicht nähern, aber auf Bildern und Videos der Guardia Civil sind zu Schrott verformte Waggons zu sehen, Schienen, die wie hingeworfene Spaghetti im Gleisbett liegen. Dazwischen Experten mit weißen Overalls, wie Spurensicherer eines Kriminalfalls.
Zugunglück bei CórdobaDas Ende eines spanischen Traums
Lesezeit: 4 Min.
Das erschütternde Zugunglück in der andalusischen Provinz Córdoba hinterlässt Dutzende Todesopfer und Verletzte. Und es ist auch ein herber Rückschlag für die fantastische Ära der Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien.
Von Patrick Illinger, Madrid
Brandkatastrophe in der Schweiz:Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Treppe
34 der 40 Toten der Brandkatastrophe in Crans-Montana wurden offenbar an der Treppe der Kellerbar gefunden. Der Betreiber hatte sie selbst umgebaut. Wurde sie zur Falle? Eine Rekonstruktion.
Lesen Sie mehr zum Thema