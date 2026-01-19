Im ersten Sonnenlicht am Morgen nach dem Unglück war das volle Ausmaß der Zugkatastrophe in der Provinz Córdoba zu erahnen. Journalisten durften sich der Unglücksstelle noch nicht nähern, aber auf Bildern und Videos der Guardia Civil sind zu Schrott verformte Waggons zu sehen, Schienen, die wie hingeworfene Spaghetti im Gleisbett liegen. Dazwischen Experten mit weißen Overalls, wie Spurensicherer eines Kriminalfalls.