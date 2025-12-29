Zum Hauptinhalt springen

MexikoZugunglück in Oaxaca: Mindestens 13 Tote, fast 100 Verletzte

Mexiko, Oaxaca: Rettungskräfte sind an einer Unglücksstelle einer Zugentgleisung im Einsatz.
Mexiko, Oaxaca: Rettungskräfte sind an einer Unglücksstelle einer Zugentgleisung im Einsatz. (Foto: (Foto: XinHua/dpa))

Der Unfall ereignete sich beim Isthmus von Tehuantepec, einer Landenge, die den Golf von Mexiko mit dem Pazifik verbindet. Über die Ursache des Unglücks ist noch nicht viel bekannt.

Bei einem Zugunglück im Süden von Mexiko sind mindestens 13 Menschen ums Leben kommen. Fast 100 weitere wurden bei dem Unfall im Bundesstaat Oaxaca verletzt, wie die Marine des lateinamerikanischen Landes mitteilte. Demnach wurden 36 der Verletzten von ihnen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der Zug war auf der Strecke zwischen Salina Cruz und Coatzacoalcos auf der Landenge Isthmus von Tehuantepec entgleist. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren nach Angaben der Marine rund 250 Menschen an Bord. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Die Generalstaatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

Die sogenannte Linie Z verbindet die rund 300 Kilometer voneinander entfernten Häfen Salina Cruz am Pazifik und Coatzacoalcos am Golf von Mexiko. Sie wird von der mexikanischen Marine betrieben. Eine Vorgängerstrecke war bereits Ende des 19. Jahrhunderts von dem deutschstämmigen Ingenieur Carl von Wagner errichtet worden.

© SZ/dpa/ost - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Auf der B472
:Niesanfall löst Unfall aus

Bei dem Zusammenstoß in Bad Tölz wird ein Beteiligter leicht verletzt, der Schaden liegt bei 20 000 Euro.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite