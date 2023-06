Die Rettungsarbeiten an den drei verunglückten Zügen dauern an.

Von David Pfeifer, Mumbai

Wer jemals in einem vollbesetzten indischen Zug gesessen hat, hat eine Vorstellung davon, was passiert, wenn zwei davon ineinander rasen. So geschah es am Freitagabend in der kleinen Stadt Balasore, in Odisha, an der indischen Ostküste. Ein dritter, stehender Zug wurde ebenfalls erfasst, auf einem Seitengleis. 261 Tote wurden bislang aus den Wracks gezogen, mindestens 900 sind verletzt. Und die Suche geht weiter.

Der "Howrah Superfast Express" kam aus Bengaluru und kollidierte mit dem "Coromandel Express", der von Kalkutta nach Chennai fährt. Die Waggons wurden von der Wucht des Zusammenstoßes so verkeilt und ineinander geschoben, dass man auf den ersten Blick nicht mehr erkennen kann, welcher Teil zu welchem Zug gehört. Die Bilder aus der Luft ähneln denen von Eschede, dem größten Zugunglück in Deutschland. In Indien ist es der schlimmste Unfall dieser Art seit 20 Jahren. Die staatliche Bahn ist eine günstige Alternative für diejenigen, die sich Flüge zwischen den Städten nicht leisten können, von Wochenend-Pendlern bis zu Tagelöhnern. Nur die Allerärmsten benutzen den Bus.

Detailansicht öffnen Rettungskräfte bergen ein Opfer aus einem der Passagierzüge. (Foto: Rafiq Maqbool/AP)

Die Szenen, die sich an der Unglückstelle abspielen, haben etwas von Apokalypse. Während die Rettungskräfte seit gestern Abend um 19 Uhr aus allen Teilen des Bundestaats zusammenströmen, um Menschen aus dem stählernen Wrack zu ziehen, haben die Krankenhäuser in der Umgebung alle Betten vorbereitet. Kräne heben die Zug-Teile, die sich ineinander verkeilt haben, aus dem Rettungsgebiet, damit nach weiteren Menschen gesucht werden kann. Mehr als 200 Krankenwagen fahren die Unfallstelle nonstop an, auch Privat-Autos und sogar Traktoren bringen die Verletzten in die örtlichen Krankenhäuser in der Umgebung. Tausende von Rettungskräften sind im Einsatz. Rettungshunde und Metallscheren werden eingesetzt, um die in den zerstörten Waggons Eingeschlossenen zu erreichen. Auf "NDTV", einem der größten Nachrichtensender des Landes, sieht man in Dauerschleife Verletzte mit blutigen Kopfverbänden, die nach vermissten Verwandten suchen. Schuhe, Spielzeug und aufgeschlagene Koffer liegen verstreut herum.

Ursache der Katastrophe noch ungeklärt

Der Coromandel Express, der nach bisherigen Kenntnissen mit etwa 100 Stundenkilometern unterwegs war, wechselte kurz vor dem Aufprall die Schiene und prallte auf den Container-Zug auf dem Nebengleis. Der Coromandel Express schraubte sich in die Höhe, wandt sich um die eigene Achse und schlug dann seitwärts wieder auf. Es ist nicht klar, ob es eine Kollision war, oder ob die Weiche falsch gestellt wurde. Anschließend raste der Howrah Superfast Express in den hinteren Teil das entgleisten Zugs und sorgte für einen zweiten, heftigen Aufprall. Zehn der 23 Waggons des Coromandel Express wurden schwer beschädigt, und zwei Waggons des Howrah Superfast Express. Wie der Coromandel Express auf das falsche Gleis geriet, wird entscheidend sein, um zu klären, ob es sich um technisches oder menschliches Versagen handelt.

Ein Überlebender, der neben den Wracks saß, beschrieb im Fernsehen, wie er von dem Aufprall durch den Waggon geschleudert wurde: "Ich wurde aus dem Schlaf gerissen, und 10 bis 15 Menschen fielen auf mich." Er saß auf dem Boden, um Dunkeln, nur wenige Meter von der Stelle des Aufpralls entfernt, "Ich verletzte mich an der Hand und am Hals. Ich sah, dass jemand seine Hand verloren hatte, jemand hatte sein Bein verloren." Gobinda Mondal, ein Arbeiter aus Chennai, saß im ersten Waggon des Coromandel Express: "Es gab einen plötzlichen Aufprall, und der Waggon, in dem ich saß, entgleiste bei sehr hoher Geschwindigkeit." Er beschreibt, wie er sich durch ein zerbrochenes Wagenfenster zwängte, um zu entkommen. "Ich konnte sehen, wie einige verletzte Personen im Waggon um Hilfe baten. Einer von ihnen klagte über Schmerzen in der Brust".

Seit Freitag stehen Hunderte von Menschen vor einem staatlichen Krankenhaus in der benachbarten Kleinstadt Soro Schlange, um Blut zu spenden. Naveen Patnaik, der Ministerpräsident von Odisha, erklärte am Samstag am Unglücksort, die Priorität liege darin, "die Lebenden in die Krankenhäuser zu bringen. Das ist unser erstes Anliegen - sich um die Lebenden zu kümmern". Neben den Verletzten sind auch etwa 1200 Menschen gestrandet, der Zugverkehr auf der gesamten Strecke wurde eingestellt. Mehr als 12 Millionen Menschen fahren in Indien täglich mit etwa 14 000 Zügen durch das riesige Land und legen dabei 64 000 Kilometer zurück. Die staatliche Bahn ist der größte Arbeitgeber in dem riesigen Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern.

Jedes Jahr ereignen sich hunderte Unfälle auf der Schiene, von denen die meisten auf menschliches Versagen oder veraltete Signalanlagen zurückgeführt werden können. Ein großer Teil der Bahnstrecke wurde noch von den Engländern angelegt, als British-Indien Kronkolonie war. Das ist mehr als 75 Jahre her. Allerdings sind die Zahl der Unfälle in den vergangenen Jahren zurück gegangen. Eisenbahnminister Ashwini Vaishnaw, der bereits am Freitag zur Unglücksstelle eilte, kündigte eine Entschädigung von einer Million indischen Rupien, etwa 12 000 Euros, für die Familien der Getöteten an. 2 400 Euro für diejenigen, die "schwere Verletzungen" erlitten hätten, und 600 Dollar für Menschen mit "leichten Verletzungen." Premierminister Narendra Modi wurde im Verlauf des Samstag ebenfalls in Balasore erwartet. Die Katastrophe entwickelt sich zu einem nationalen Unglück.