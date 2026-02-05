Ein Fahrgast, der einen Zugbegleiter mit bloßen Händen zu Tode prügelt – bei einer ganz normalen Ticketkontrolle, mitten unter Leuten: Was am Montagabend gegen 17.30 Uhr im RE 4131 Richtung Homburg geschah, entsetzt das Land und die Mitarbeiter der Deutschen Bahn (DB) auch noch drei Tage nach der Tat. Betriebsräte, Politiker und Experten überschlagen sich mit Forderungen, wie man Mitarbeiter besser schützen könnte. Doch klar ist auch: Es braucht eine gemeinsame Initiative von Bahn, Bund und Ländern.