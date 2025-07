Zwischen Ulm und Sigmaringen verunglückt ein Regionalzug, drei Menschen sind tot, etliche verletzt. Starkregen und ein Erdrutsch haben den schweren Unfall wohl verursacht. Die Betroffenheit im Land ist groß.

Von Max Ferstl und Roland Muschel

Alles fing wohl mit dem Regen an. Es hatte geschüttet am Sonntagabend in Oberschwaben, mancherorts fielen 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter. So viel jedenfalls, dass ein Abwasserschacht überlief. Das Wasser konnte nicht mehr richtig abfließen, es verursachte, dass an einer Böschung in der Nähe des Riedlinger Stadtteils Bechingen die Erde ins Rutschen geriet. Nach unten, auf die Gleise der Donautalbahn.