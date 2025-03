Von Vivien Timmler, Berlin

Theresa Smija ist immer noch ein bisschen fassungslos, wenn sie davon erzählt. Eigentlich war sie mit dem Zug auf dem Weg zu einem Handballspiel, hatte sich gerade auf einen Viererplatz gesetzt und ihr Buch herausgeholt, da bemerkte sie ein ungewöhnlich lautes Windgeräusch. Doch noch bevor sie sich so richtig darüber wundern konnte, gab es einen Rumms. Der Zug fuhr da gerade mal ein paar Minuten. „Ich habe in meinem Leben noch nie so einen lauten Knall gehört“, sagt Smija. Kurz seien alle im Abteil in Schockstarre gewesen. Dann wurde Smija klar: Der Zug hat gerade eben ernsthaft seine Tür verloren.