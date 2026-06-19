Bei einem Zusammenstoß zweier Züge nördlich von London ist ein Mensch ums Leben gekommen. 89 weitere Menschen werden verletzt, 33 davon schwer bis sehr schwer.

Der Unfall ereignet sich nach Angaben der Rettungskräfte um 17.15 Uhr Ortszeit in Elstow bei Bedford. Ein Augenzeuge an Bord einer der Züge beschreibt einen „plötzlichen Aufprall“, ein Wagon sei entgleist. Dem Sender Sky News zufolge berichtet er zudem von schwer verletzten Passagieren, die teils Knochenbrüche erlitten hätten.

Mehr als 20 Rettungswagen und sechs Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Verkehrsministerin Heidi Alexander zufolge handelt es sich um zwei Passagierzüge der Gesellschaft East Midlands Railway. Der Bahnbetreiber East Midlands Railway stellt den Zugverkehr von und nach London für den Rest des Tages ein. Auch die Verbindung zwischen Luton und Bedford bleibt gesperrt.