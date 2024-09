18 Kilometer lang soll der Eruv sein, der bald einen Großteil von Zürich einrahmt: Die symbolische Umrandung aus Schnüren, Mauern und Böschungen erlaubt es strenggläubigen Jüdinnen und Juden, sich am Sabbat freier zu bewegen. Was es damit auf sich hat.

Von Thomas Kirchner, Zürich

Mittagspause am Schanzengraben, nicht weit vom Paradeplatz, mitten in der Zürcher City. Menschen in überwiegend weißen Blusen oder Hemden sitzen dort auf den Holzbänkchen und Mauerecken, plaudern, essen ihr Sandwich. Niemand beachtet die schwarze Schnur, die zwischen zwei silbernen Masten sechs Meter über ihren Köpfen hängt. Es ist ein Teil des Eruv, der, wenn alles nach Plan läuft, vom Frühjahr an auf 18 Kilometern Länge einen großen Teil der Schweizer Stadt umspannen wird: vor allem jene Gebiete links des Flusses Limmat, von Wollishofen bis Albisrieden, in denen viele Jüdinnen und Juden wohnen.