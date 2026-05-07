Wer ins Krankenhaus muss, sollte davon ausgehen können, dass dort alles unternommen wird, um den Patienten zu helfen. Genau das soll aber jahrelang am Herzzentrum des Universitätsspitals Zürich (USZ) unter der Leitung des Arztes Francesco Maisano nicht der Fall gewesen sein, wie ein Untersuchungsbericht nun bestätigt. Das Herbeiführen erwünschter Forschungsergebnisse sowie persönliches wirtschaftliches Interesse sollen demnach über das Wohl der Patienten gestellt worden sein. Die Folge: Dutzende Patienten sind gestorben. Im Zeitraum 2014 bis 2020 lag die Sterblichkeit in dem Herzzentrum bis zu 74 Todesfälle über dem Durchschnitt, viele davon hätten womöglich vermieden werden können. Aufgedeckt wurden die Missstände schon vor Jahren maßgeblich durch einen Whistleblower und die Recherchen von Journalisten der Schweizer Tamedia-Gruppe. Die externe Untersuchung , die diese Woche vorgestellt wurde, bestätigt nun die schweren Vorwürfe.

Maisano war 2014 aus Mailand ans USZ geholt worden, um dort einen neuen „Goldstandard“ in der Herzchirurgie zu etablieren. Zur Behandlung undichter Herzklappen hatte Maisano ein Medizinprodukt mitentwickelt, das sogenannte Cardioband. Es wird wie bei vielen solcher Eingriffe am Herzen minimalinvasiv mit einem Katheter über die Leiste zum Herzen geschoben. Dort soll es mit Schrauben an der Herzklappe befestigt werden, um diese wieder abzudichten.

Von 62 Patienten einer Studie waren nach einem Jahr nur noch 26 am Leben gewesen

Schon 2010 bei ersten Versuchen an Schweinen sollen sich aber Komplikationen gezeigt haben, weil die Schrauben nicht richtig hielten. Trotzdem wurde mit Versuchen an Menschen fortgefahren, unter anderem am USZ. Laut einer Recherche von Tamedia, während der die Redaktion Berichte zu den Studien einsehen konnte, zeigten sich in den 30 Tagen nach dem Eingriff „bei 29 Prozent der Patientinnen und Patienten schwere Komplikationen, die auf das Implantat oder die Operation zurückgingen“. Von 62 Patienten seien nach einem Jahr nur noch 26 am Leben gewesen. Maisano und sein Team sollen dennoch ein positives Ergebnis der Studie suggeriert haben – indem sie Patienten, die die Studie abbrachen oder während der Behandlung verstorben waren, schlicht ignorierten. Keiner Behörde oder Prüfstelle, niemandem am USZ oder der Universität Zürich scheint das aufgefallen zu sein. Auch die deutsche Prüfstelle Dekra erteilte dem Band die Zulassung. Diese ist inzwischen aber wieder entzogen worden.

Es sind mehrere Fälle dokumentiert, in denen es nicht gelang, das Cardioband zu implantieren, einer sogar mit laufender Kamera. Als der Schweizer Rundfunk Maisano 2017 bei einem Eingriff filmte, scheiterten zwei Versuche mit dem Cardioband, am Ende musste der Patientin ein anderes Produkt eingesetzt werden. Dazu hatte Maisano auch finanzielles Interesse an dem Einsatz von Cardiobändern: Er besitzt entsprechende Patente und fungiert als Berater für einschlägige Unternehmen.

Diese Interessenkonflikte und die offensichtlichen Probleme mit dem Produkt haben damals aber offenbar niemanden ernsthaft alarmiert. Erst als 2018 im Schweizer Tages-Anzeiger über die hohe Mortalitätsrate am Herzzentrum berichtet wurde und im Dezember 2019 besagter Whistleblower seine Vorwürfe gegen Maisano erhob, änderte sich das allmählich. Da sollen auch schon zwei Professoren aus dem Ausland nach einer Untersuchung ähnliche Kritik an dem Herzzentrum des USZ geübt haben, wie es im Schweizer Tages-Anzeiger heißt, beklagten sie: „Es fehle an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit unter den Mitarbeitenden. Das Führungsteam stelle eigene Partikularinteressen in den Vordergrund. Die Revisionsrate – also Reoperationen nach Komplikationen – sei ‚unverhältnismässig‘ angestiegen.“ Es zeige sich eine ‚auffällige Letalität‘.“

Entlassen wurde der Whistleblower, nicht der Arzt

Selbst daraufhin folgten keine Konsequenzen. Entlassen wurde der Whistleblower und nicht Maisano. Der verließ zwar 2021 auch die Klinik und ging zurück nach Mailand. Da ging es aber noch nur um wissenschaftliches Fehlverhalten und die Interessenkonflikte. Erst jetzt bestätigt das neue Gutachten die Vorwürfe von damals und rückt die hohe Mortalität in den Jahren 2016 bis 2020 in den Fokus. Diese seien unter anderem auf die „mangelnde Fähigkeit des Klinikdirektors, ein komplementäres und kompetentes Team aufzubauen, eine kritische Analyse der Ergebnisse vorzunehmen und Korrekturmassnahmen in die Wege zu leiten“ sowie „begrenzte technische Kompetenzen und strategische Defizite des Teams“ zurückzuführen.

Spitalrat und Spitaldirektion sind laut einer Medienmitteilung „tief betroffen von den Ergebnissen der Untersuchungen, welche ein inakzeptables Verhalten der seinerzeitigen Verantwortlichen zeigen“ und „bitten die Betroffenen und Angehörigen um Entschuldigung für das Leid“. Sie gestehen ein „Führungs- und Systemversagens am USZ“ ein. Wegen „11 nicht erwartbaren Todesfälle“ sowie „13 unangemessenen Einsätzen von Medizinprodukten“ sei Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Zürich erstattet worden.