Eisbär Knut war einst der Star im Zologischen Garten Berlin. Zehn Jahre nach dem Tod des Publikumsliebling hat der Berliner Zoo nun keine Eisbären mehr. Eisbärin Katjuscha ist im Alter von 37 Jahren gestorben. Tierpfleger fanden die leblose Eisbär-Seniorin bereits an Heiligabend auf ihrer Außenanlage, wie der Zoo am Montag mitteilte.

Katjuscha war den Angaben zufolge die älteste Eisbärin Europas. Im natürlichen Lebensraum werden Eisbären maximal 25 bis 30 Jahre alt, wie der Zoo mitteilte. Katjuscha sei schon seit einigen Jahren herzkrank und schon länger in tierärztlicher Behandlung gewesen. "Wie es mit der Eisbärhaltung im Zoo Berlin zukünftig weitergeht, muss in den kommenden Wochen entschieden werden", hieß es. Im Tierpark in Friedrichsfelde im Osten Berlins leben die Eisbären Tonja, 12, und ihr Jungtier Hertha, 3.

Katjuscha wurde im Jahr 1984 im Zoo Karlsruhe geboren und kam im Alter von etwa einem Jahr nach Berlin. Eigenen Nachwuchs zog sie nicht auf. Nachdem schon vor über sechs Jahren altersbedingte organische Veränderungen und massive Wassereinlagerungen festgestellt wurden, bekam die Eisbärin Medikamente. Zu ihrem letzten Geburtstag im November habe sie noch eine komplette Fischtorte verzehrt, teilt Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem mit.

Zeitweise lebte Katjuscha unter anderem auch mit Eisbär Knut auf einer Anlage. 2006 geboren und per Hand aufgezogen, sorgte der kleine Eisbär für einen großen Ansturm von Fans im Zoo im Westen der Hauptstadt. Elf Millionen Menschen kamen zum "Knutgucken", Fan-Artikel brachten zusätzliche Einnahmen. Allein 2007 bescherte Knut dem Zoo einen Gewinn von rund fünf Millionen Euro. Er starb im März 2011 an einer Gehirnentzündung.

Zoochef hält an Bau neuer Tieranlagen fest

Zoodirektor Knieriem will Bauprojekte zur Erneuerung von Tieranlagen übrigens trotz starker Einbußen angesichts der Corona-Krise nicht verschieben. "Es geht uns nicht gut, und es geht uns auch nicht so schlecht wie zum Teil dem Einzelhandel", sagte Knieriem kürzlich der Deutschen Presse-Agentur. Trotz des gesunkenen Umsatzes halte er an großen Bauvorhaben, für die auch Millionen Fördermittel fließen, fest. "Da darf man sich nicht vom Weg abbringen lassen, auch nicht von Corona", fügte der 56 Jahre alte Veterinärmediziner hinzu.

"Wir wollen keine schlechten Anlagen mehr haben in Zukunft sondern naturnahe Anlagen, die tiergerecht sind, aber auch Faszination auslösen und kein Mitleid". Eine Erhöhung der Eintrittspreise 2022 schließt der Zoo-Chef nicht aus, dann vertrete er aber allenfalls einen "moderaten" Anstieg.

Im Frühjahr kommenden Jahres soll das umgebaute Raubtierhaus für Zoo-Besucher öffnen. 2023 soll eine neue Nashorn-Anlage fertig sein. Im Tierpark werde ein "Himalaya-Gebirge" pünktlich zum Frühjahr 2022 zu erleben, sagte Knieriem. Unter anderem sollen dort Kleine Pandas, Schneeleoparden und Bartgeier zu sehen sein. 2023 soll im Tierpark auch ein modernes Elefantenhaus entstehen in einer Savannenlandschaft.

Der Zoo erhielt in diesem Jahr vom Land eine Einmalzahlung von 16,5 Millionen Euro. Dafür fällt die bislang vereinbarte jährliche Zahlung von fast 400 000 Euro weg. Die Zahlung sichere Eigenkapital und Investitionen, sagte Knieriem. In diesem Jahr mussten Zoo und Tierpark erneut Besuchereinbrüche und hohe Umsatzverluste hinnehmen. "2021 war noch mal schlechter als 2020, weil wir so furchtbar aus dem Winter gekommen sind", sagte der Direktor von Zoo und Tierpark. Testpflicht und Maskenpflicht - das hätten viele Menschen auch abgelehnt. In den Zoo und das Aquarium waren im Corona-Jahr 2020 nicht ganz 2,3 Millionen Besucher gekommen. 2019 waren es laut Unternehmen mehr als 3,7 Millionen Gäste.