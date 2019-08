Ob diese Robbe wohl schon an den Kuchen denkt? Wohl eher nicht. Dabei wird in Berlin am Donnerstag eine 175 Zentimeter große Geburtstagstorte serviert. Denn genau so alt wird Deutschlands ältester Zoologischer Garten am 1. August. Auch sonst hat der Tierpark allerlei Außergewöhnliches zu bieten: Einst verzückte Eisbär Knut Berliner und Touristen, heute halten zwei Pandas und ihre Fortpflanzung die Hauptstadt in Atem. Die wechselvolle Geschichte des Zoos ist auch ein Spiegelbild der jeweiligen Gesellschaft.