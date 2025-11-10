Dieser Tage war er wieder da und natürlich hat er seine Leibspeise bestellt: Goi Neur, eine Art Thai-Style-Tatar auf gegrilltem süßen Reis, das nicht von ungefähr mit dem Warnhinwies „very spicy!!!“ auf der Speisekarte steht. Hier, bei Pye Boat Noodle im New Yorker Stadtteil Queens ist das Interesse der Gäste an rohem Fleisch mit Unmengen von Chilis zuletzt exorbitant in die Höhe geschossen. „Alle wollen jetzt das essen, was der Bürgermeister hier immer isst“, sagt die Kellnerin.
Zohran MamdaniEssen wie der Bürgermeister
Lesezeit: 2 Min.
New Yorks künftiger Bürgermeister Zohran Mamdani hat seine drei Lieblingsrestaurants in der Stadt aufgezählt. Seitdem werden sie überrannt. Zeit für einen kleinen Kulinarik-Test.
Boris Herrmann, New York
Bürgermeisterwahl New York:New Yorks Antwort auf Trump
Er ist eigentlich zu jung, zu unerfahren, zu links und für einige auch zu unamerikanisch, um Bürgermeister von New York zu werden. Trotzdem könnte Zohran Mamdani genau das erreichen: vom Nobody zum Superstar.
