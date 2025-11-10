Dieser Tage war er wieder da und natürlich hat er seine Leibspeise bestellt: Goi Neur, eine Art Thai-Style-Tatar auf gegrilltem süßen Reis, das nicht von ungefähr mit dem Warnhinwies „very spicy!!!“ auf der Speisekarte steht. Hier, bei Pye Boat Noodle im New Yorker Stadtteil Queens ist das Interesse der Gäste an rohem Fleisch mit Unmengen von Chilis zuletzt exorbitant in die Höhe geschossen. „Alle wollen jetzt das essen, was der Bürgermeister hier immer isst“, sagt die Kellnerin.