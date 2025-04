Tierschützer, oder was?

Von Michael Zirnstein

Der Löwe und sein Bändiger trotten Seite an Seite aus der Manege. Das Ende der Raubtiernummer voller „Sitz!“, Sprüngen, Geschmuse und Balgerei gleicht dem Abspann jener Zeichentrickserie, in der der aufrecht gehende rosarote Panther neben dem Elefanten hinaus in die Savanne stapft. Es ist ein Bild des Friedens unterm Zeltdach, beruhigend: Mensch und Raubkatze können Freunde sein. Das ist die Lebensbotschaft von Martin Lacey jr., dem Chef-Dompteur des Circus Krone.