Von Anna Fischhaber

Manuela war zehn, als sie zum ersten Mal merkte, dass etwas nicht stimmte. Sie habe in der Küche Kaffee gekocht, als der Vater sie, scheinbar zufällig, an Hintern und Brust berührte. Manuela hat viele solcher Erinnerungen an ihre Kindheit: wie der Vater mit einer Erektion hereinkam, wenn sie duschte, wie er ihren wachsenden Busen kommentierte und ihre Schminke - die mache ihn geil. Wenn sie sich weiter herrichte, sei sie selbst schuld, wenn was passiere. Ihre ältere Schwester habe ihr später, als sie längst erwachsen waren, erzählt, der Vater habe sie vergewaltigt.