Wenn man nur einen Moment wählen könnte, um einem Ahnungslosen die Anziehungskraft der Zendaya-Holland-Liaison ein bisschen begreiflicher zu machen, es müsste wohl diese Szene sein: Dezember 2021, Zendaya und Tom Holland sind gerade auf Promo-Tour für ihren Film „Spider-Man: No Way Home“, offiziell sind sie noch nicht lang zusammen. Holland ist nervös in den Interviews, der Erfolgsdruck stresst ihn (wie er später sagt), er kann nicht still sitzen, kratzt sich überall. Zendaya sieht das – und legt den Arm um ihn. Später ist sie es, die mit dem Bein wippt, sich unwohl fühlt. Holland sieht das – und legt die Hand auf ihr Knie. Zwei Gesten, keine großen, doch groß genug, um im Internet ein kollektives „Awwwwww“ auszulösen: Schaut her, so geht gesunde Beziehung!