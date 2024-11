Zendaya , 28, Schauspielerin, hat eine gute Work-Love-Balance. Die gemeinsame Arbeit vor der Kamera mit ihrem Freund Tom Holland , 28, fühle sich „seltsam angenehm“ an, sagte sie der Vanity Fair . „Man fühlt sich besonders sicher mit der Person, mit der man zusammen spielt.“ Zendaya und Holland lernten sich am Set von „Spider-Man: Homecoming“ kennen. „Er ist so talentiert und unglaublich leidenschaftlich in dem, was er tut. Er gibt immer eintausend Prozent, auch wenn er völlig erschöpft ist.“ Vergangenen Monat gab Holland bekannt, dass er für einen vierten „Spider-Man“-Film auf die Kinoleinwand zurückkehren werde.

(Foto: Andreas Hornoff / Piper Verlag)

Denis Scheck, 59, Literaturkritiker, wird für innere Werte geehrt. In Schifferstadt im Rhein-Pfalz-Kreis erhielt er den pfälzischen „Saumagen-Orden“. Laut der zuständigen Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft liegt es ihm am Herzen, „den guten und lesenswerten Büchern Aufmerksamkeit zu sichern“. Das tue er mit Mut, ohne Ressentiments und mit sehr viel Humor. „Aber auch als Journalist und Autor hat Denis Scheck in seinen eigenen – oft kulinarisch angehauchten – Werken erkennen lassen, dass er als gebürtiger Schwabe ein Genießer ist und daher auch unseren Pfälzer Saumagen, in diesem Fall den essbaren, schätzen wird“, hieß es weiter.

(Foto: dpa)

Franziskus, 87, Papst, bekommt Post aus dem früheren Drogenmilieu. Eine Gruppe von ehemals kriminellen Frauen hat Papst Franziskus hausgemachte Nudelspezialitäten aus dem süditalienischen Bari geschenkt. „Pasta-Königin“ Nunzia Caputo überreichte ihm die nach altem Rezept gefertigten Orecchiette am Mittwoch nach der Generalaudienz, wie die Zeitung La Repubblica berichtete. Vor einigen Jahren gründete sie eine Gruppe von Geschäftsfrauen, die in Bari unter anderem die Handwerkstradition hausgemachter Nudeln wieder aufleben ließen, den Mädchen und Frauen Arbeit gaben und sie so aus einem Leben voll Diebstahl und Drogenabhängigkeit befreiten.

(Foto: dpa/Georg Wendt)

Hardy Krüger, 56, Schauspieler, bevorzugt den langen Dienstweg. Zu den Dreharbeiten für ein Special der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sei er die 1700 Kilometer mit dem Wohnmobil angereist. „Ich liebe die Freiheit des Campens“, sagte er in einem RTL-Interview. Mit dem Wohnmobil sei er unabhängig – und habe „mein Zuhause immer dabei“. Seine Frau Alice, mit der Krüger ein Café in Berlin-Köpenick betreibt, und er seien „Reisende, die nie ankommen wollen – es ist einfach ein Lebensgefühl“.