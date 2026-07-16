Zendaya , 29, Schauspielerin, hat Ärger wegen ihrer Schmuckwahl. Bei der Promotion des Films „Die Odyssee“ in London trug die US-Amerikanerin, die die Rolle der Göttin Athene spielt, kürzlich antike Ohrringe. Auf der Website des Londoner Schmuckhändlers Charlie Barron wird als Herkunftsland der filigranen Medaillons „Iran“ angegeben, die Scheiben sollen aus dem ersten Jahrtausend vor Christus stammen und mit Diamanten und 18-karätigem Gelbgold für die Gegenwart aufgehübscht worden sein. Archäologie-Influencer äußerten in den sozialen Netzwerken ihren Unmut. „Diese Artefakte wurden wahrscheinlich aus Iran geraubt und schmücken nun die Ohren einer amerikanischen Schauspielerin – ausgerechnet aus dem Land, das gerade Iran bombardiert hat … Mann!“, hieß es zum Beispiel in einem mittlerweile gelöschten Tiktok-Video der Social-Media-Creatorin „Dr. Archaeology“. Der Londoner Islam-Experte Zirrar Ali erklärte, dass das Tragen der Ohrringe als „Zurschaustellung von Macht und Herrschaft“ gesehen werden könne. Er bezeichnete Zendayas Vorgehen als „geschmacklos“.

Scott A Garfitt/AP

Mick Jagger, 82, Rolling-Stones-Frontmann, bereut es, einen Rat von Beatles-Sänger John Lennon befolgt zu haben. Im Video-Podcast „Conan O’Brien Needs a Friend“ antwortete Jagger auf die Frage, warum er Elvis nie getroffen habe: „John sagte zu mir: ‚Man sollte niemals seine Helden treffen. Ich würde Elvis an deiner Stelle niemals treffen, Mick.‘“ Also habe er auf ihn gehört. „Das war wirklich dumm von mir. Ich hätte Elvis so gern kennengelernt.“ John Lennon übrigens hat sich nicht an seinen eigenen Rat gehalten: Er begegnete Elvis im Jahr 1965.

Britta Pedersen/dpa

Sebastian Fitzek, 54, Thriller-Autor, spielt Sebastian Fitzek, 54, Thriller-Autor. Demnächst wird er in zwei Folgen der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auftreten. „Ich habe irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass unbedingt ein Auftritt bei GZSZ ein absoluter Traum von mir wäre“, sagte er in einem Interview mit RTL. Aus Anlass seines 20. Autorenjubiläums erfülle er sich gerade selbst ein paar Wünsche. Fitzek sprach auch über sein Lampenfieber: „Ich habe wirklich lange nicht mehr so viel Text lernen müssen. Normalerweise ist das auf meinen Lesungen ja ganz anders: Da habe ich mein Buch in der Hand oder erzähle Geschichten aus meinem Leben, die kenne ich natürlich.“ Die Folgen mit Fitzek sind am 23. und 24. Juli bei RTL im Fernsehen zu sehen und jetzt bereits bei RTL+ abrufbar. Schauplatz des Geschehens ist eine Lesung seines aktuellen Psychothrillers „Der Nachbar“.

Angela Weiss/AFP

Lindsey Vonn, 41, Skirennläuferin, läuft mit gebrochenem Knöchel über rote Teppiche. „Gehen ist für mich tatsächlich immer noch schwierig“, sagte die US-Amerikanerin dem People-Magazin bei der Sportpreisverleihung EPYS in New York. Ihr Fuß sei auch fünf Monate nach ihrem Sturz bei der Olympia-Abfahrt noch nicht verheilt. Vonn hatte neben dem Knöchelbruch eine komplizierte Schienbeinfraktur und ein Kompartmentsyndrom (Druckerhöhung im Muskelgewebe) erlitten, bereits vor den Olympischen Spielen hatte sie sich das Kreuzband gerissen. Nun ließ die Sportlerin ihre Rehabilitation Revue passieren: „Ich war so lange im Rollstuhl, ich war so lange auf Krücken.“ Fast dreieinhalb Monate sei sie beim Gehen auf Hilfe angewiesen gewesen. „Ich wurde sehr emotional, als ich wieder alleine laufen konnte.“ Ob sie es wagte, mit ihrem kaputten Knöchel in High Heels zu gehen, konnte nicht geklärt werden: Ihr bodenlanges schwarzes Glitzerkleid verdeckte ihr Schuhwerk.

Johannes Simon

Riccardo Simonetti, 33, Moderator, beklagt sich über Gleichmacherei durch die sozialen Medien. „Deine Videos werden nur noch ausgespielt, wenn du dieselbe Musik benutzt, dieselben Reels machst wie jeder andere“, sagte der in Oberbayern geborene Italiener der Deutschen Presse-Agentur. Algorithmen sähen einen nur, wenn man das mache, was alle machen. „Jeder versucht nur noch, ’ne Kopie von jemand anderem zu sein.“

Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/dpa

Halle Berry, 59, Schauspielerin, wehrt sich gegen Dauer-Urlaub. Sie werde immer mal wieder gefragt, ob sie denn noch weiter Filme drehen wolle. „Die Leute sagen: Du hast so viel gemacht, ist es nicht an der Zeit aufzuhören und sich niederzulassen und einfach im dauerhaften Urlaub zu sein?“ Sie habe aber ihr ganzes Leben gearbeitet, das habe ihr bestätigt, wer sie sei, und ihr einen Sinn gegeben. „Warum sollte ich das alles aufgeben – und was dann?“ Für sie hätten diese Fragen und Erwartungen einen Unterton. „Als ob das Leben vorbei ist oder wir keinen Wert mehr haben.“