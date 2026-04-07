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Yosemite-NationalparkStürzt der Yosemite-Nationalpark ins Chaos?

Lesezeit: 7 Min.

Der Yosemite-Nationalpark ist atemberaubend schön, links im Bild: die Felsformation „El Capitan“. Im Jahr 2025 kamen mehr als 4,2 Millionen Besucher.
Der Yosemite-Nationalpark ist atemberaubend schön, links im Bild: die Felsformation „El Capitan“. Im Jahr 2025 kamen mehr als 4,2 Millionen Besucher. Bartfett/Imago/Pond5 Images

Die Trump-Regierung hat ein Viertel aller Nationalpark-Mitarbeiter gefeuert, schon jetzt häufen sich Berichte von überquellenden Mülleimern und rücksichtslosen Touristen. Wie soll das erst in der Hauptsaison werden? Ein Besuch.

Von Jürgen Schmieder, Yosemite-Nationalpark

Müsste man die Stimmung in Mariposa angesichts der befürchteten Sommerkatastrophe im Yosemite-Nationalpark mit zwei Wörtern beschreiben, dann lauteten diese: ach ja. Imker Joe zum Beispiel wird sie gleich sagen, der am Ortsschild den besten Honig Kaliforniens verkauft. Die Bienen hätten die mountain wildflowers besucht, sagt er, das sorge für Bernsteinfarbe und eher herbe Süße. Nicht viel los an diesem Freitagnachmittag Mitte März, aber das ist keine Überraschung: In den ersten vier Monaten kommen gewöhnlich gerade mal 15 Prozent der Jahresbesucher. In den sechs danach bis Oktober: drei Viertel aller Touristen, und diese Zahl sorgt bei vielen in der Gegend für Alarmstimmung, ja Panik.

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