Müsste man die Stimmung in Mariposa angesichts der befürchteten Sommerkatastrophe im Yosemite-Nationalpark mit zwei Wörtern beschreiben, dann lauteten diese: ach ja. Imker Joe zum Beispiel wird sie gleich sagen, der am Ortsschild den besten Honig Kaliforniens verkauft. Die Bienen hätten die mountain wildflowers besucht, sagt er, das sorge für Bernsteinfarbe und eher herbe Süße. Nicht viel los an diesem Freitagnachmittag Mitte März, aber das ist keine Überraschung: In den ersten vier Monaten kommen gewöhnlich gerade mal 15 Prozent der Jahresbesucher. In den sechs danach bis Oktober: drei Viertel aller Touristen, und diese Zahl sorgt bei vielen in der Gegend für Alarmstimmung, ja Panik.