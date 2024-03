Von Nicole Rosenbach und Rainer Stadler

Samira Weber* (Name geändert) kannte das Mahameru-Gebäude schon, bevor es der Verein Yoga Vidya zu seiner "energetischen Mitte" erklärte. Bevor es Seminargebäude und Unterkunft für mehr als 1000 Gäste wurde, im größten Ashram des laut Eigenwerbung "größten Yoga-Anbieters außerhalb Indiens". Als sie mit anderen Helferinnen und Helfern an einem kühlen Samstag im März 2018 vor dem Gebäude stand, auf dem Yoga-Vidya-Campus im nordrhein-westfälischen Bad Meinberg am Teutoburger Wald, war es noch eine ehemalige Kurklinik, die seit Jahren vor sich hin moderte und schimmelte. Samira Weber war am Wochenende für ein Seminar angereist, als Teil ihrer zweijährigen Ausbildung zur Yogalehrerin. Wie viele andere Gäste wurde sie aufgefordert, einen kleinen Dienst für die Gemeinschaft zu leisten. Sie sollten Tapeten und alte Teppiche aus der ehemaligen Kurklinik herausreißen. Samira Weber sagt, sie habe den sechsstöckigen Komplex aus den Siebzigerjahren kurz gemustert. Und sich dann geweigert hineinzugehen.