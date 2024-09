Er antwortet verspätet, sie spricht ständig vom Ex: Beim Daten sind das heute alles alarmierende Eigenschaften. Über Sinn und Unsinn von bunten Flaggen. Und warum die Yellow Flag eine Chance verdient hat.

Von Violetta Simon

Ob bei Unwetter, an der Küste oder auf der Rennstrecke: Rote Flaggen warnen seit jeher vor Gefahr. Auch bei der Partnersuche weht mittlerweile die „Red Flag“, wenn eine Person vermeintlich alarmierende Eigenschaften aufweist. Während die einen darüber hinwegsehen, nach dem Motto „Das wird schon“, winken andere an der Stelle bereits ab: Sie reagiert verspätet auf Nachrichten? Klare Red Flag. Und dass der Typ am Tisch beiläufig eine Fruchtfliege zerdrückt – geht gar nicht, #redflag!