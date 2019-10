Der Möbelkonzern Ikea ist vom Rückruf der keimbelasteten Fleischwaren des nordhessischen Wurstproduzenten Wilke betroffen. Über einen Großhändler habe Ikea Deutschland Wurst-Aufschnitt für Kunden- und Mitarbeiterrestaurants von diesem Hersteller erhalten, sagte eine Sprecherin des Möbelkonzerns. In der vergangenen Woche waren zwei Menschen gestorben, nachdem sie mit Listerien befallene Wilke-Waren verzehrt hatten.

Ikea war nach eigenen Angaben am Mittwoch durch den Großhändler über die Schließung von Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH informiert worden. "Aus diesem Grund haben wir als Vorsichtsmaßnahme den Verkauf aller Produkte des Herstellers umgehend gestoppt", sagte die Sprecherin. Nicht betroffen sei das übrige Fleisch- und Wurstwaren-Sortiment aus dem Restaurant, dem Schwedenshop und dem Bistro. Mittlerweile gebe es einen neuen Lieferanten für Aufschnitt.

Waren von Wilke werden mit zwei Todesfällen in Südhessen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Mehrfach wurden Listerien-Keime in Wilke-Produkten nachgewiesen. Die Keime können für Menschen mit geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sei. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hatte als Aufsichtsbehörde den Betrieb mit 200 Mitarbeitern am Dienstag vergangener Woche geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.

Foodwatch hatte dem zuständigen Landkreis und dem Regierungspräsidium ein katastrophales Kirsenmanagement vorgeworfen. Am Wochenende hatte die Verbraucherorganisation den zuständigen Behörden ein Ultimatum gestellt, binnen 48 Stunden alle von Wilke belieferten Betriebe zu veröffentlichen. Anderenfalls will foodwatch juristische Schritte einleiten. Die Organisation hatte zuvor gewarnt, dass Wilke-Produkte noch im Umlauf sein könnten. Am Freitag hatten etwa einige Reha-Patienten der Kölner Uniklinik trotz des Rückrufs noch Wilke-Wurstwaren bekommen.

Liste der belieferten Betriebe existiert, ist aber nicht öffentlich

Nach Angaben des Landkreises Waldeck-Frankenberg hat Wilke der Schnellwarnstelle beim Regierungspräsidium Darmstadt eine Liste der belieferten Betriebe zur Verfügung gestellt. Diese sei europaweit an alle Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden verteilt worden, heißt es auf der Website des Landkreises. Weitere Details zu der Liste gab es nicht.

Listerien sind in der Natur häufig vorkommende Bakterien. Nur sehr wenige Menschen erkranken aber an der sogenannten Listeriose. Bei gesunden Erwachsenen verläuft die Infektionskrankheit meist unauffällig oder nimmt einen harmlosen Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen. Gefährlich ist die Infektion für abwehrgeschwächte Menschen.