Seit Donald Trump wieder im Weißen Haus regiert, ist die Stimmung besonders für Transgender-Personen feindselig geworden: In Washington D.C. wurde etwa eine LGBTQ+-Bar demoliert. Wie kann die Community in der Stadt jetzt ihr weltgrößtes Festival feiern?

Von Peter Burghardt, Washington

Es wird sicher voll in Washington, trotz allem. Auch sind jetzt noch mehr Regenbogenfahnen zu sehen als sonst in dieser ja grundsätzlich sehr liberalen US-Hauptstadt. „Proud to welcome the world“, steht auf Metro-Bussen, die ebenfalls in diesen Farben gestrichen wurden. Aber diesen Stolz, die Welt willkommen zu heißen, hat Amerika ansonsten zuletzt nicht immer vermittelt. Weshalb viele Menschen aus der Community LGBTQ+ den World Pride offenbar vorsichtshalber meiden.