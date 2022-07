Interview von Violetta Simon

Als 2014 in Ferguson im Bundesstaat Missouri ein US-Polizist einen schwarzen Jugendlichen erschoss, wurde in den sozialen Medien der Hashtag #StayWoke zum Schlagwort des Widerstands. Im Zuge dessen ist das Adjektiv woke auch in die deutsche Sprache eingegangen, allerdings eher mit einem negativen Kontext, als Beschimpfung für "woke Linke", die sich als moralisch Überlegene aufspielen. Den Sprachwissenschaftler und Anglisten Anatol Stefanowitsch, Professor an der Freien Universität Berlin, erinnert das an Begriffe wie Moralapostel oder Gutmensch. Der Experte für politisch korrekte Sprache erklärt, warum niemand mehr woke sein will.