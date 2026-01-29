Das Urteil des Bundesgerichthofs (BGH) kam nicht mehr sonderlich überraschend, in der Verhandlung hatte sich das Ergebnis bereits abgezeichnet: Ein Makler, der Wohnungsbewerber mit ausländischen Namen aussortiert, verhält sich diskriminierend. Trotzdem bekannte Humaira Waseem nach der Urteilsverkündung in Karlsruhe, nun sei eine große Anspannung von ihren Schultern genommen worden: „Das ist ein Gefühl der Bestätigung und Gerechtigkeit, dass man jetzt auch ernst genommen wird. Und dass das gesehen wird.“