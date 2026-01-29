Zum Hauptinhalt springen

GleichbehandlungKeine Wohnung für Aslan und Waseem

Lesezeit: 3 Min.

Wer wegen seiner Herkunft bei der Wohnungssuche diskriminiert wird, kann vom Immobilienmakler Schadenersatz verlangen, hat jetzt der BGH entschieden.
Wer wegen seiner Herkunft bei der Wohnungssuche diskriminiert wird, kann vom Immobilienmakler Schadenersatz verlangen, hat jetzt der BGH entschieden. (Foto: imago/Steinach)

Eine Frau bekommt wegen ihres ausländischen Namens keine Mietwohnung. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs muss der Immobilienmakler ihr jetzt eine Entschädigung zahlen.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Das Urteil des Bundesgerichthofs (BGH) kam nicht mehr sonderlich überraschend, in der Verhandlung hatte sich das Ergebnis bereits abgezeichnet: Ein Makler, der Wohnungsbewerber mit ausländischen Namen aussortiert, verhält sich diskriminierend. Trotzdem bekannte Humaira Waseem nach der Urteilsverkündung in Karlsruhe, nun sei eine große Anspannung von ihren Schultern genommen worden: „Das ist ein Gefühl der Bestätigung und Gerechtigkeit, dass man jetzt auch ernst genommen wird. Und dass das gesehen wird.“

