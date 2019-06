2. Juni 2019, 18:37 Uhr Wohnen Straße der Hoffnung

Breiter als die Champs-Élysées, gesäumt von Grünstreifen, mittendrin ein ovaler Platz mit Springbrunnen, und jetzt Schauplatz des Ringes um bezahlbares Wohnen: die Karl-Marx-Allee in Berlin.

Von Verena Mayer , Berlin

Dass die Karl-Marx-Allee keine gewöhnliche Straße ist, merkt man, sobald man in sie einbiegt. Man lässt die Plattenbauten des Alexanderplatzes hinter sich und steht an einem Prachtboulevard. Sandsteinfarben ragen die Gebäude in die Höhe, verziert mit Säulen, Türmen, Statuen, Portalen und ausladenden Balkonen. Anfang der Fünfzigerjahre wurden sie im sogenannten Zuckerbäckerstil gebaut, um dem Sozialismus ein monumentales Denkmal zu setzen, damals hieß das hier noch Stalinallee.

Und erst die Straße selbst: breiter als die Champs-Élysées, gesäumt von Grünstreifen, mittendrin ein ...