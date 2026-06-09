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Fußball-WMDie Frau auf Platz eins im Aztekenstadion

Lesezeit: 2 Min.

Yolett Cervantes Cuaquehua darf beim Eröffnungsspiel auf dem Ehrenplatz sitzen.
Yolett Cervantes Cuaquehua darf beim Eröffnungsspiel auf dem Ehrenplatz sitzen. Quetzalli Nicte-Ha/REUTERS

Die 21-jährige Yolett Cervantes Cuaquehua  wird beim Eröffnungsspiel dort sitzen, wo eigentlich Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum sitzen sollte. Weil sie so gut mit dem Ball tanzen kann.

Von Jan Heidtmann

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Der Platz, auf dem Yolett Cervantes Cuaquehua an diesem Donnerstag sitzen wird, ist eigentlich für Staatsoberhäupter reserviert. Erste Reihe im Aztekenstadion, Platz eins. Doch nicht Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum wird von dort aus das Auftaktspiel dieser Fußballweltmeisterschaft beobachten, sondern die 21-jährige Frau aus dem kleinen Ort El Carril im Bundesstaat Veracruz. Das hat nichts mit Amtsanmaßung zu tun, Yolett Cervantes Cuaquehua hat sich den Platz redlich erstritten. „Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin auch nervös“, erklärte sie kürzlich in einem Interview.

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