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Geburten während der WMSchnell in den Kreißsaal und zurück zur Mannschaft

Lesezeit: 3 Min.

Jérémy Doku ist einer der Hoffnungsträger der belgischen Nationalmannschaft.
Jérémy Doku ist einer der Hoffnungsträger der belgischen Nationalmannschaft. BLAKE DAHLIN/IMAGN IMAGES via Reuters

Der Belgier Jérémy Doku jettet kurz nach London, um bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein. Kritiker sagen, er würde sein Team im Stich lassen.

Von Isabel Bernstein

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Es läuft momentan für Belgiens Flügelstürmer Jérémy Doku: Er spielt seine zweite Weltmeisterschaft, sein Verein Manchester City will seinen Vertrag zu offenbar deutlich erhöhten Bezügen bis 2031 verlängern – und nun sind er und seine Frau Shireen zum ersten Mal Eltern geworden, mehr als zwei Wochen vor dem errechneten Termin. Der 24-Jährige konnte bei der Geburt seines Sohns Praise in England dabei sein, teilte der belgische Fußballverband mit, die Nachricht über die bevorstehende Entbindung habe er kurz vor dem Spiel seiner Mannschaft gegen Iran erhalten. Bei der Partie fehlte er offiziell wegen einer Verletzung.

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