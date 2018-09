15. September 2018, 07:16 Uhr Wirbelsturm "Florence" Erste Tote im Bundesstaat North Carolina

Durch den Wirbelsturm Florence sind bislang mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

Weil der Sturm langsamer wurde, gilt er nicht mehr als Hurrikan, sondern als Tropensturm.

Dennoch bleibt er gefährlich. Experten rechnen mit starken Überschwemmungen.

Der Wirbelstrum Florence hat im Südosten der USA zu den ersten Todesopfern geführt. Eine Mutter und ihr Baby kamen am Freitag in Wilmington im Bundesstaat North Carolina ums Leben, als ein Baum auf ihr Haus stürzte, teilte die Polizei mit. Der Vater wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. In Pender County sei zudem eine Frau nach einem Herzinfarkt gestorben, weil sie die Sanitäter wegen der gesperrten Straßen nicht erreichen konnten. Im Bezirk Lenoir soll Medienberichten zufolge zudem ein Mann bei dem Versuch getötet worden sein, einen Generator anzuschließen. Ein weitere Mann soll im Sturm umgekommen sein, als er seine Hunde ausführte.

Da sich der Wirbelsturm weiter abschwächte, wurde er vom Hurrikan zum Tropensturm herabgestuft. Dennoch bleibt er gefährlich. "Wir wissen, dass es noch Tage weitergehen wird", sagte der Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper. Per Erlass ordnete er an, dass etwa Betroffene leichter als bisher an Übergangswohnungen kommen. "Tatsache ist: Dieser Sturm ist tödlich."

Der Sturm hatte am Freitagmorgen (Ortszeit) mit mächtigen Windböen, schweren Regenfällen und meterhohen Überschwemmungen die US-Südostküste erreicht. North Carolina wurde besonders schwer getroffen. Katastrophenschützer mussten ausrücken, um Menschen aus überfluteten Häusern zu retten.

Cooper sprach bei einer Pressekonferenz von "Verwüstungen". "Wir sind zutiefst besorgt, dass ganze Ortschaften ausradiert werden könnten." Eine halbe Million Menschen im Bundesstaat seien ohne Strom. "Die Rettungskräfte arbeiten unter gefährlichen Bedingungen, die heute nur noch schlimmer werden", so Cooper weiter.

Die Behörden warnten, Florence komme zwar nur langsam voran, könne aber große Wassermassen vor sich hertreiben. Große Teile von North und South Carolina könnten deshalb in den den kommenden Tagen überflutet werden. In den beiden Bundesstaaten sind derzeit rund 720.000 Menschen ohne Strom. Insgesamt bedroht der Sturm rund zehn Millionen Menschen.Der Nationale Wetterdienst geht davon aus, dass es in den nächsten zwei bis drei Tagen so viel regnen wird, wie sonst in acht Monaten.