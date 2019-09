Artikel per E-Mail versenden

Das Zentrum des Hurrikans Dorian ist auf Cape Hatteras in den USA auf Land getroffen. Der Wirbelsturm erreichte nach Angaben des nationalen Hurrikanzentrums der USA die zu North Carolina gehörende Inselgruppe am Freitag und brachte Regen und Überschwemmungen. Wenige Tage zuvor hatte er auf den Bahamas schwere Verwüstungen angerichtet. Mit Windgeschwindigkeiten von 145 Kilometern pro Stunde war Dorian am Freitag nur noch ein Hurrikan der Kategorie eins. Das Zentrum des Wirbelsturms bewegte sich mit 22 Kilometern pro Stunde Richtung Nordosten.