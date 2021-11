Von Nicole Rosenbach und Rainer Stadler, Staffel

Die Reise zurück in ihre Kindheit führt Sebastian Bürger und Thorben Geruschke durch das Ahrtal, vorbei an Schutt und Mülltüten, an Überresten des Flutsommers. Das Ziel: ein grauweißes Haus im kleinen Ort Staffel. Es gehört heute der Telekom, vorher waren hier zehn Kinder und Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen untergebracht, zusammen mit ihren Betreuern. Auch Bürger, 23, und Geruschke, 24, lebten bis 2014 im Leo-Lionni-Haus in Staffel - und wurden, wie sie sagen, tagtäglich "betäubt". Der Arzt, der ihnen die Medikamente verschrieb, heißt Michael Winterhoff.