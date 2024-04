Detailansicht öffnen "Nur mit Winterausrüstung befahrbar", ist auf einer Tafel unterhalb des Riedbergpasses im bayerischen Obermaiselstein zu lesen. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Das Wochenende über führte der Wintereinbruch teils zu Chaos auf den Straßen. Wegen mehrerer Blitzeis-Unfälle wurde die Autobahn 8 südlich von München am Samstag voll gesperrt. Einige Fahrzeuge standen Polizeiangaben zufolge quer, ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften war vor Ort. Auf der A70 in Oberfranken kam es bei Schneeglätte zu einer Massenkarambolage, etwa 20 Menschen wurden verletzt. Mehr als 20 Fahrzeuge, darunter Autos und ein Fernbus, waren einer Polizeisprecherin zufolge am Samstagmorgen an dem Unfall beteiligt.

Ein Hoch über dem Atlantik lässt arktische Kaltluft einströmen

Am Sonntag rechnet der DWD besonders in der Südhälfte mit zahlreichen Schnee-, Regen- und Graupelschauern, im Bergland bleibe es winterlich. Die Schneefallgrenze dürfte im Verlauf des Sonntags auf 400 bis 500 Meter absinken. Im Thüringer Wald sowie allgemein in den zentralen Mittelgebirgen könne es kräftiger schneien. Auch die kommenden Tage bringen kaum mildere Verhältnisse. Nach Tiefstwerten in der Nacht von bis zu minus sechs Grad dürfte sich am Montag der Himmel wechselnd bis stark bewölkt zeigen.

Detailansicht öffnen Eiszapfen hängen von den Zweigen einer Fichte auf dem Brocken im Harz. (Foto: Matthias Bein/dpa)

An den Alpen fallen länger anhaltende Niederschläge, teils als Schnee bis in tiefere Lagen. Auto- und Radfahrer müssen sich etwa im Süden Bayerns auf glatte Straßen einstellen. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen den Vorhersagen zufolge deutschlandweit bei drei bis elf Grad. In der Nacht zum Dienstag kann es wieder Frost bis minus sieben Grad geben.

Detailansicht öffnen Schneebedeckten Bäume bei Böhmenkirch, Baden-Württemberg. (Foto: Marius Bulling/dpa)

Ursache für den Wintereinbruch ist laut DWD ein blockierendes Hoch über dem Atlantik. Dieses lasse Tiefdruckgebiete von Norden her nach Mitteleuropa ziehen. "Auf ihrer Rückseite strömt mit nördlicher Strömung arktische Kaltluft ein, eine der kältesten möglichen Luftmassen", heißt es in einer Mitteilung.

In der kommenden Woche dürften die Schauer allmählich abflauen, dadurch werde es auch in den Gipfellagen der Mittelgebirge keinen nennenswerten Schnee mehr geben, so der DWD. Allerdings kann nachts weiterhin Frost herrschen. Die tiefen nächtlichen Temperaturen seien für die schon weit vorgedrungene Pflanzenwelt gefährlich, warnt der Meteorologe Lars Kirchhübel vom Deutschen Wetterdienst. "Vor allem gerade blühende Gewächse sind gefährdet und müssen geschützt werden."

Detailansicht öffnen Schnee auf den Blüten eines Apfelbaums auf der Schwäbischen Alb: Der Frost gefährdet die schon fortgeschrittene Vegetation. (Foto: Marius Bulling/dpa)

Der weitere Wettertrend zeigt eine allmähliche Erwärmung zum Monatsende, bei weiterhin wechselhaften Verhältnissen. Ein stabiles Hoch mit Sonnenschein und wieder deutlich wärmerer Luft, so der DWD, sei bisher nicht in Sicht.