Royals Das neue Zuhause von William und Kate 18. August 2025, 15:42 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Forest Lodge liegt im Windsor Great Park, zwischen Seen, Gärten und Wanderwegen. (Foto: Heritage Images/Getty Images)

Der britische Thronfolger und seine Gattin ziehen um. Und zwar in die Forest Lodge – acht Schlafzimmer, Blick aufs Wembley-Stadion, geschätzter Wert: 18,5 Millionen Euro. Was über das Schloss bekannt ist.

Von Alexander Menden

