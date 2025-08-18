Der zentrale Begriff des britischen Immobilienmarktes lautet „property ladder“, Immobilienleiter. Er beschreibt den Erwerb einer Reihe zunehmend teurerer Immobilien, beginnend mit einer kleinen Wohnung als unterste Sprosse, mit einer Steigerung hin zu größeren oder begehrteren Objekten, die man jeweils mit dem Verkauf der (mittlerweile hoffentlich im Preis gestiegenen) vorangehenden finanziert.
RoyalsDas neue Zuhause von William und Kate
Lesezeit: 2 Min.
Der britische Thronfolger und seine Gattin ziehen um. Und zwar in die Forest Lodge – acht Schlafzimmer, Blick aufs Wembley-Stadion, geschätzter Wert: 18,5 Millionen Euro. Was über das Schloss bekannt ist.
Von Alexander Menden
Meghan Markle:Ein Wein, aber mit Gefühl
Nach Marmelade und Honig verkauft Herzogin Meghan nun unter ihrem Label auch Wein; „thoughtful“ soll diese Neuerung sein. Passt ja, schon ihre Marmelade sollte nicht weniger als den „Alltag aufwerten“.
