Prinz William , 42, britischer Thronfolger, und seine Frau Prinzessin Kate , 43, feiern ihren 14. Hochzeitstag auf einer abgelegenen Insel. Geplant ist ein Ausflug auf die Isle of Mull im Westen Schottlands. Nach einem Tag voller offizieller Termine sollen die beiden dann die Nacht in einem Cottage verbringen, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, es soll sich um ein Haus mit Selbstversorgung handeln. Es bleibe abzuwarten, wer das Kochen übernehme.

(Foto: Robert Michael/dpa)

Heino, 86, Schlagersänger, ist fit für den Ballermann. Nach langem Zögern soll er erstmals mit einer eigenen Show auf der Partymeile auf Mallorca auftreten. Sein Manager Helmut Werner bestätigte einen Bericht der Bild. „Er hat Lust auf Party und ist top in Form.“ Geplant seien sechs Auftritte im „Bierkönig“, der erste am 31. Mai. Die Veranstalter auf der vor allem von Deutschen besuchten Partymeile hätten immer wieder versucht, den Barden zu verpflichten. Jetzt sei die Zeit reif, sagte Werner. Der erste Auftritt am Ballermann sei es für Heino aber nicht. In den 1980er-Jahren habe er einmal Roy Black (1943-1991) für einen Auftritt vertreten, sagte Werner.

(Foto: Michael Loccisano/Getty Images via AFP)

Ben Affleck, 52, Schauspieler, hat die Kraft von Filmen früh zu spüren bekommen. „Das erste und einzige Mal, dass ich meinen Vater weinen sah“, sei beim Schauen des Films „The Elephant Man“ von David Lynch gewesen, sagte Affleck laut einem People-Bericht. Der Film mit John Hurt in der Rolle eines missgestalteten Mannes und Anthony Hopkins in der Rolle seines Arztes sei ein Film „darüber, was es bedeute, ein Mensch zu sein“, so Affleck. Er sei herzzerreißend und wunderschön und für ihn immer mit der sehr persönlichen Erinnerung an seinen Vater Timothy verknüpft.

(Foto: Jens Kalaene/dpa)

Edin Hasanovic, 33, Schauspieler, hätte sich auch eine Laufbahn als Hundetrainer vorstellen können. Er habe viel Zeit in die Erziehung seines eigenen Hundes investiert, sagte Hasanovic den Nürnberger Nachrichten: „Das ist ein 31, 32 Kilo schwerer Old English Bulldog, und ich wusste: Der macht den Leuten Angst, der muss funktionieren.“ Orientiert habe er sich dabei an den Methoden des amerikanischen Hundetrainers Cesar Millan.