Interview von Marcel Laskus

Die Sehnsucht nach Survival-Erfahrungen nimmt zu, wie auch der Erfolg von Formaten wie "Seven vs. Wild" bei Youtube und "Outlast" bei Netflix zeigen. Matthias Blaß ist Gründer und Leiter der Naturschule "Wildniswandern", die seit über 20 Jahren Gruppen durch die Wildnis führt, unter anderem in Skandinavien, Korsika, Namibia und Alaska. Er ist Autor des Buchs "Freundschaft mit der Natur". Im Interview spricht er über die Naivität von Wildnis-Neulingen, kritisiert testosterongeladene Outdoor-Influencer und erklärt, wie wählerisch man in der Natur beim Trinkwasser sein muss.