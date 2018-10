Marsel van Oosten (Niederlande), "The Golden Couple"

Der niederländische Fotograf Marsel van Oosten hat den Großen Preis in der Kategorie Tierporträts erhalten. Seine Aufnahme eines Goldstumpfnasenaffen-Pärchens ist in China enstanden, im Qin-Ling-Gebirgszug. Ausschließlich dort kommt die Art in freier Wildbahn vor. Auch wenn dieses Bild nicht darauf schließen lässt: Die bedrohten Goldstumpfnasenaffen gelten als sehr kälteresistent. Was sich aus dem Bild auch nicht ergibt: Als die Aufnahme entstand, beobachtete das Pärchen eine Auseinandersetzung zweier Alpha-Männchen des insgesamt 50 Tiere umfassenden Verbandes. Das gebannte Innehalten des Päärchens machte sich Fotograf van Oosten zu Nutze. So konnte er mithilfe eines Blitzgerätes das im Licht golden schimmernde Fell der Primaten und die markante, blaue Gesichtsfärbung zugleich hervorheben.